Controlli in val di Susa: agli arresti domiciliari, non viene trovato in casa, denunciato un 35enne

Un servizio coordinato tra le stazioni dei carabinieri di Susa, Condove e Cesana Torinese, con il supporto dei militari delle Squadre di Intervento Operativo del 1^ Reggimento “Piemonte”, ha portato a numerosi controlli nel territorio della Compagnia di Susa in questo fine settimana.

Questi hanno portato alla denuncia per evasione di un 35enne sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, non stato trovato in casa al momento del controllo della pattuglia.