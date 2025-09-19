Parata della Macedonia: a Borgo Dora riparte la programmazione teatrale di Spazio BAC con l’evento "Tutti Frutti"

Venerdì 19 e sabato 20 settembre Borgo Dora si anima con Tutti Frutti – Parata della Macedonia, il format di Teatro Sociale e di Comunità ideato da SCT Centre. Un corteo festoso attraverserà le vie del quartiere con musica, azioni teatrali e momenti di convivialità: la frutta di stagione, donata e raccolta con grandi teli, verrà infine trasformata in una grande macedonia condivisa con la cittadinanza.

L’iniziativa nasce in collaborazione con lə giovani della VIII edizione di Creativa (24–25), la Scuola di Teatro Sociale e di Comunità di SCT Centre, e coinvolge attivamente una rete di realtà di Aurora e Borgo Dora: Associazione Commercianti Balon, Associazione Zhisong, YEPPèFica, Sermig, Cecchi Point, insieme a numerosi abitanti del quartiere.

Il Programma

VENERDI' 19 SETTEMBRE

Ore 18 — Partenza della parata Tutti Frutti dal Giardino Pellegrino

Percorso: via Borgo Dora → via Lanino → via Cottolengo → via Mameli

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 09–11 — Preparazione collettiva della macedonia di comunità | Giardino Pellegrino

Ore 11.15 — Festa della Macedonia: degustazione conviviale con musica e storie dal quartiere | Giardino Pellegrino

(con restituzione artistica del progetto Cartoline di Aurora, insieme a commercianti, scuole e comunità di cura del territorio)

Ore 18.30 — Spettacolo interattivo OCA – L’arte che allena il pensiero | Spazio BAC

Un gioco-percorso collettivo sui temi di ambiente, democrazia e diritti. Ingresso gratuito, con prenotazione via QR code.

In caso di pioggia, la preparazione e la festa si terranno sotto la tettoia del Sermig.