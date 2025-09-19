SportXTutti 2025: a Cavour torna la festa dello sport che rispetta l’ambiente

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica, domani, sabato 20 settembre, dalle 14 alle 18, Cavour torna a concentrarsi sullo sport con la terza edizione di ‘SportXTutti’, l’evento che trasforma il Gerbido in un grande villaggio dello sport aperto a tutte le età. Organizzata dal Comune e con il coinvolgimento delle associazioni e delle società sportive del territorio, i cavouresi potranno cimentarsi direttamente nelle attività e con l’assistenza di professionisti.

Le realtà coinvolte sono complessivamente venti e comprendono: Dinamika, Dkj Marziali & Fitness, Dojo Gorin, Apple Run, Panda Danza Sportiva – Agonismo e Sociale, Vibe Scuola di Danza e Fitness, Club Alpino Italiano – Sezione di Cavour, Tennis Club Cavour, Atletica Saluzzo, Gymnica, Yogarmonia, Padel Cavour, Università della Terza Età, I Danzatori di Bram, Ginnastica Saluzzo Libertas, Antares, Atletica Cavour, Sci Club Nordovest, Asd Cavour e Valpellice Basket.

Dalla ginnastica ritmica al tennis, dal calcio al basket, passando per arrampicata, arti marziali, equitazione, padel, fitness, atletica, pesistica, corsa, danze occitane e ballo, le possibilità di mettersi alla prova non mancheranno. “Ci saranno 15 postazioni dove si potranno provare numerosi sport - anticipa Leonardo Crosetti vicesindaco di Cavour -, ci sarà uno spazio legato al basket con palle e canestro, la parte del tennis, il karate, il judo”

Non solo sport tradizionali, ma anche attività all’aperto con esibizioni di balli occitani, un’esibizione di ginnastica ritmica o fare una piccola corsa con il team di atletica. Ma anche attività di relax come lo yoga, unendo movimento, salute e rispetto per l’ambiente, tema che fa da filo conduttore alla manifestazione. Come nella precedente edizione si potrà gareggiare con la mappa con i punti prova e gadget per tutti. Chi proverà almeno 4 sport avrà in regalo un gadget in ricordo della giornata.

In programma, alle 14, le sedute di yoga presso la sede degli Alpini. A seguire, nel pomeriggio dalle 16 ci sarà la camminata con il Gruppo di Cammino. Alle 17 l’Amministrazione comunale porterà i saluti istituzionali e consegnerà un riconoscimento agli sportivi che si sono distinti a livello regionale, nazionale e internazionale.