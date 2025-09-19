Basamenti metallici pericolosi nei giardini: "Bisogna rimuoverli"

Il Gruppo Consiliare Torino Bellissima, tramite il consigliere Davide Scanavino, ha presentato un’interpellanza alla Circoscrizione 3 per segnalare una situazione di pericolo e degrado presso i giardini Luigi Chignoli di via Marsigli, a Pozzo Strada.

Secondo la nota del gruppo consiliare, nell’area giochi per bambini sono stati recentemente rimossi alcuni giochi, lasciando però due basamenti metallici sporgenti e taglienti, che rappresenterebbero un grave rischio di ferite e traumi per i più piccoli. La pavimentazione gommata risulta inoltre danneggiata, con mattonelle rotte o mancanti, aumentando il pericolo di cadute.

Oltre ai problemi di sicurezza, i giardini mostrano segni di vandalismi, con scritte sulle panchine, sui muri perimetrali e all’interno dell’area giochi, peggiorando il decoro urbano e il senso di sicurezza dei residenti. "Chiedo - spiega Scanavino -, di rimuovere i basamenti metallici pericolosi, di ripristinare la pavimentazione gommata e garantire la sicurezza dei bambini e programmare la cancellazione delle scritte vandaliche".