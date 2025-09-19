 / S. Paolo / Cit Turin

Basamenti metallici pericolosi nei giardini: "Bisogna rimuoverli"

La segnalazione di Scanavino (Torino Bellissima) per l'area verde Chignoli di via Marsigli

Uno dei basamenti metallici

Il Gruppo Consiliare Torino Bellissima, tramite il consigliere Davide Scanavino, ha presentato un’interpellanza alla Circoscrizione 3 per segnalare una situazione di pericolo e degrado presso i giardini Luigi Chignoli di via Marsigli, a Pozzo Strada.

Secondo la nota del gruppo consiliare, nell’area giochi per bambini sono stati recentemente rimossi alcuni giochi, lasciando però due basamenti metallici sporgenti e taglienti, che rappresenterebbero un grave rischio di ferite e traumi per i più piccoli. La pavimentazione gommata risulta inoltre danneggiata, con mattonelle rotte o mancanti, aumentando il pericolo di cadute.

Oltre ai problemi di sicurezza, i giardini mostrano segni di vandalismi, con scritte sulle panchine, sui muri perimetrali e all’interno dell’area giochi, peggiorando il decoro urbano e il senso di sicurezza dei residenti. "Chiedo - spiega Scanavino -, di rimuovere i basamenti metallici pericolosi, di ripristinare la pavimentazione gommata e garantire la sicurezza dei bambini e programmare la cancellazione delle scritte vandaliche".

Redazione

