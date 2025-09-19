Il ristorante peruviano replica alle accuse: "Adottate misure per ridurre i disagi"

Dopo le polemiche da parte di alcuni residenti sui presunti “schiamazzi e cattivi odori” nel quartiere Pozzo Strada, arriva la replica di Alessandra, titolare del ristorante El Mochica di via Freidour.

"La situazione non è così generalizzata come è stata descritta - spiega -. Non tutti i residenti lamentano disagi quotidiani: i rumori e gli odori, quando presenti, riguardano solo alcuni momenti e non l’intero quartiere. Inoltre, non risulta chiaro che sia stato dimostrato in modo oggettivo che la causa sia da attribuire a un unico locale, che peraltro ha già adottato alcune misure per ridurre i disagi".

Un locale nato da pochi mesi

El Mochica ha aperto lo scorso febbraio e, in poco tempo, si è fatto conoscere nel quartiere. "La gente viene e mangia volentieri - raccontano dal locale -. Abbiamo anche un salone al piano inferiore sempre dedicato alla ristorazione. Il sabato e la domenica siamo pieni, restiamo aperti fino a mezzanotte nel weekend ma chiudiamo prima in settimana".

La cucina spazia tra specialità di pesce e la carne fiorentina, con una clientela prevalentemente italiana. Inoltre, all’esterno del locale, sarà esposto un avviso per invitare i clienti a non fare schiamazzi.

Una gestione familiare

Il ristorante è a gestione familiare e cerca di mantenere un rapporto sereno con i residenti. "La convivenza tra attività commerciali e residenti è possibile, purché basata su dialogo e rispetto reciproco". E ancora: "Riteniamo importante raccontare la realtà in modo equilibrato ed evitare di pubblicare foto che non corrispondono al quartiere e tanto meno del nostro locale, evitando generalizzazioni che rischiano di alimentare tensioni".