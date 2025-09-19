Parco Colletta, al via la riqualificazione dei campi da calcio con fondi Pnrr

Sono partiti i lavori di riqualificazione dei campi da calcio del Parco Colletta, un intervento atteso da tempo e reso possibile grazie ai finanziamenti del Pnrr. L’obiettivo è trasformare gli impianti sportivi in spazi moderni, accessibili e in grado di ospitare non solo partite ed eventi agonistici, ma anche momenti di socialità e aggregazione per l’intero quartiere.

Gli interventi prevedono l’ammodernamento delle strutture e la cura degli spazi, così da restituire al territorio un punto di riferimento per giovani, famiglie e associazioni sportive.

Festa dello Sport il 21 settembre

Il rinnovato Parco Colletta sarà anche il palcoscenico della prossima Festa dello Sport, in programma domenica 21 settembre: una giornata dedicata al movimento, al gioco e alla condivisione, pensata per coinvolgere grandi e piccoli.

Un lavoro di squadra

Un ringraziamento speciale per i tecnici del Comune di Torino e della Circoscrizione 7, che hanno seguito da vicino l’iter dei lavori, rendendo possibile questo importante passo verso la valorizzazione del territorio.

"Si tratta di un passo concreto per offrire spazi sempre più curati e vivibili a cittadine e cittadini, nel segno dello sport e della comunità" così il presidente, Luca Deri, con i coordinatori Ferdinando D'Apice e Silvio Sabatino.