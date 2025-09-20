Sagra dell’Uva: oggi a Bricherasio si inaugurano le mostre

Si avvicina il fine settimana clou della 57ª Sagra dell’Uva, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre. Oggi – sabato 20 settembre – però sono già numerosi gli appuntamenti in programma e tra questi l’inaugurazione delle mostre che saranno visitabili anche il prossimo weekend.

Questo è il sabato della ‘Pedala e degusta‘ sulla via della Pietra che celebra i 140 anni dalla prima corsa sui binari della Barge-Bricherasio. Alle 15,30 invece partirà da piazza Castelvecchio la Coloriamo Bricherasio: corsa e camminata non competitiva di cinque chilometri per le vie del paese. Alle 17,30 l’appuntamento è invece in sala Aldo Moro in via Vittorio Emanuele II, 79bis, con la presentazione del libro ‘Il treno del sole. Storie di terroni’ e una degustazione dei cibi che negli anni Sessanta e Settanta gli emigranti si portavano in viaggio.

Alle 18,30 vengono inaugurate le mostre in municipio (piazza Santa Maria): nella sala del Consiglio ci saranno i ritratti di donne bricherasiesi del fotografo Augusto Cantamessa, in quella della Giunta i lavori dei lavori di pittura e arti varie. Le ex carceri del palazzo comunale ospiteranno invece i libri sull’agricoltura mentre il cortile attrezzi e strumenti utilizzati in passato per la produzione del vino.

Alle 21, al polivalente di piazza don Morero, l’appuntamento è con il recital per pianoforte di Matteo Buonanoce che eseguirà brani di Beethoven, Chopin, Liszt, Rachmaninov e Busoni.