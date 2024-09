Nichelino, il nuovo campo in sintetico dell'Onnisport dedicato alla memoria di Pino Torchia

Nei giorni scorsi a Nichelino è stato inaugurato il nuovo campo sintetico dell'Asd Onnisport, la società tanto cara a Pino Torchia, lo storico dirigente prematuramente scomparso nell'agosto dello scorso anno, dopo una lunga lotta contro il cancro, alla cui memoria è stata dedicata la Partita del Cuore.

Tolardo: "Un beneficio per tutta la città"

"Questo campo rappresenta un'altra tappa del progetto iniziato tempo fa che aveva l'obiettivo di migliorare le strutture sportive della nostra città. Grazie al grande e straordinario contributo della Profilmec oggi l'impianto sportivo di via Berlinguer ha completato il suo rinnovamento strutturale che produce un beneficio per la comunità sportiva e per tutta Nichelino", ha spiegato il sindaco Giampiero Tolardo. "Nei prossimi mesi completeremo il progetto complessivo cittadino per continuare a dare forza e sviluppo alle nostre società sportive", ha promesso il primo cittadino.

Di Lorenzo: "Il grande cuore di Nichelino"

Alla memoria di Pino Torchia ha dedicato parole di grande affetto l'assessore allo Sport Francesco Di Lorenzo, che poi si è tolto qualche sassolino dalle scarpe: "Questo risultato è la dimostrazione che anche i sogni che sembrano impossibili si possono realizzare! Il grazie più grande però lo vorrei indirizzare chi sosteneva che non avremo mai costruito i campi in sintetico... siete stati la vera "forza" propulsiva, siete quelli che ci avete permesso di compattarci e dimostrare per l'ennesima volta che Nichelino c'è e che ha un cuore grandissimo".