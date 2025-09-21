 / Cronaca

Cronaca | 21 settembre 2025, 04:35

“Attenzione, evacuare lo stadio”: scatta il falso allarme al Fila e il quartiere passa una notte insonne [VIDEO]

Sirene e messaggi di pericolo dalle 4 di mattina nell’impianto di allenamento del Toro. Impossibile dormire e raffiche di chiamate al 112

Sì sono svegliati di soprassalto, alle 4 di questa notte, accompagnati da sierene e un messaggio diffuso dagli altoparlanti in cui si diceva “Attenzione, evacuare lo stadio”. Ma è solo un falso allarme.

Notte da incubo per i residenti di Borgo Filadelfia, dopo che per motivi ancora da chiarire è scattato l’allarme nell’impianto storico del Torino.

Sono scattate raffiche di chiamate al 112 per segnalare la situazione, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine mentre per interi isolati risultava impossibile dormire, assordati dall’allarme e dai messaggi ripetuti in maniera ossessiva.

L’allarme è stato spento solo verso le 5.

Massimiliano Sciullo

