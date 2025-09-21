Controlli anti abusivi a Borgo Dora: “Chi è in regola esponga al Barattolo”

Dopo le polemiche delle scorse settimane, questa mattina a Borgo Dora si sono svolti una serie di controlli mirati per contrastare la presenza dei venditori abusivi sul lungo Dora e in piazza Borgo Dora. L’iniziativa, organizzata dalla Circoscrizione 7 insieme all’assessore alla Sicurezza, Marco Porcedda e alla Polizia Municipale, per riportare sicurezza e ordine pubblico in una zona finita nel mirino di residenti e commercianti.



“I presidi preventivi - spiega il presidente, Luca Deri -, sono stati disposti non solo per scoraggiare la collocazione degli abusivi, ma anche per tutelare la sicurezza dei cittadini. Spesso gli spazi occupati illegalmente coincidono con vie di fuga che, in caso di emergenza, devono restare libere e accessibili”, ha sottolineato Deri.

Le istituzioni ribadiscono che esistono regole precise per chi desidera vendere al mercato in modo regolare. Chi è in possesso dei requisiti può infatti esporre al mercato del Barattolo con un costo minimo di 15 euro, usufruendo così di uno spazio autorizzato e sicuro.