"Leggere è una cura", si comincia il 24 settembre con il Barone Rampante di Calvino

Leggere è importante, ma lo è di più ancora se ti trovi in una corsia o sei malato, perché i libri “ad alta voce” mettono in moto “altro da te”, offrendo più emozioni, sentimenti e ti aiutano, ti suggeriscono pensieri nuovi e modi diversi di essere e sentire.

Ecco per quali necessità è nato “Leggere una cura”, il ciclo di letture d’autore realizzate da attori professionisti, promosso da Assemblea Teatro presso l’Ospedale San Luigi di Orbassano. Il ciclo è sbocciato dopo una degenza del suo Direttore Artistico Renzo Sicco che ha capito come fosse necessario, per chi è ricoverato in reparto oncologico, ricevere stimoli diversi oltre le cartelle cliniche, ricevere aria nuova, come ben ha indicato l’editore francese Gallimard, giacché la letteratura “è vento capace di far viaggiare verso altre terre e dentro altre vite”.

Si riparte il prossimo 24 settembre, nel reparto Urologia del San Luigi, con la lettura de “Il Barone Rampante” di Italo Calvino, una riflessione tra uomo e natura quanto mai contemporanea.

Si prosegue il 17 ottobre, presso il Day Week Surgery dell’ospedale, con “Il Piccolo Principe”, vera poesia in letteratura rivolta ad ogni età. Faranno seguito, nelle settimane successive, “I dodici abati di Challant”, “Lontano dalla vetta”, “Cieli su Torino”, “Festa da ballo”, “Il ristorante dell’amore ritrovato”, “Le città invisibili”, “Di niente, del mare”, “Sostiene Pereira”.

Con questo nuovo ciclo di “Leggere è una cura” prosegue la sinergia con l’Associazione Club Medici e inizia la nuova collaborazione con la Fondazione Compagnia di San Paolo.