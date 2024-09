Tentano di fare la spesa gratis in un supermercato di Aurora, ma vengono scoperti: scatta il parapiglia

Un 19enne di origine nord africana è stato arrestato nei giorni scorsi da parte dei carabinieri nel quartiere “Aurora”. Con lui è stato denunciato anche un sedicenne: entrambi sono stati infatti sorpresi all’Interno di un supermercato mentre cercavano di rubare della merce.



Sono stati scoperti da un dipendente addetto alla sicurezza, ma per riuscire a fuggire lo hanno aggredito. I militari hanno bloccato i due giovani e li hanno portati in caserma con l'accusa di rapina impropria.



Il maggiorenne è stato trattenuto in cella di sicurezza in attesa del rito direttissimo mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà.