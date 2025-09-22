Centinaia in corteo per la Palestina in Val Pellice

Circa 200 persone, tra insegnanti, famiglie, rappresentanti di associazioni e amministratori comunali, al corteo per la Palestina di questa mattina (lunedì 22 settembre) in Val Pellice. Partito da Torre Pellice alla presenza degli assessori Sara Tron, Paolo Giordano e Marco Ramotti, è terminato in via Roma a Luserna San Giovanni. Al grido ‘Palestina libera’, i manifestanti hanno sfilato fino al centro paese dove hanno presentato alcuni progetti a sostegno del popolo palestinese e la pedalata da Torre Pellice a Udine dell’associazione Cip (Cinema inclusione partecipazione) per manifestare contro lo svolgimento della partita tra Italia e Israele.