 / Cronaca

Cronaca | 22 settembre 2025, 14:49

Centinaia in corteo per la Palestina in Val Pellice

Da Torre a Luserna San Giovanni la manifestazione ha coinvolto famiglie, insegnanti, rappresentanti di associazioni locali e amministratori comunali

Il ritrovo in piazza a Luserna San Giovanni

Il ritrovo in piazza a Luserna San Giovanni

Circa 200 persone, tra insegnanti, famiglie, rappresentanti di associazioni e amministratori comunali, al corteo per la Palestina di questa mattina (lunedì 22 settembre) in Val Pellice. Partito da Torre Pellice alla presenza degli assessori Sara Tron, Paolo Giordano e Marco Ramotti, è terminato in via Roma a Luserna San Giovanni. Al grido ‘Palestina libera’, i manifestanti hanno sfilato fino al centro paese dove hanno presentato alcuni progetti a sostegno del popolo palestinese e la pedalata da Torre Pellice a Udine dell’associazione Cip (Cinema inclusione partecipazione) per manifestare contro lo svolgimento della partita tra Italia e Israele.

Elisa Rollino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium