Riciclo Park a Le Gru: due giorni di gioco e sostenibilità per i bambini

Le Gru rinnova il suo impegno nell’offrire esperienze dedicate alle famiglie e ai bambini, con iniziative che uniscono gioco, creatività e attenzione ai temi di attualità e sostenibilità, confermando la propria vocazione di luogo di incontro e di esperienze condivise, capace di parlare non solo agli adulti ma anche alle nuove generazioni che saranno i custodi del futuro.

Riciclo Park

Sabato 27 e domenica 28 settembre dalle ore 11 alle 19 il centro di Grugliasco ospita “Riciclo Park”, un appuntamento speciale per sensibilizzare i più giovani al corretto smaltimento dei rifiuti e al valore del riuso, attraverso un percorso ludico che diventa anche occasione di crescita.



Guidati dagli animatori dell’associazione Al Centro dell’Apprendimento - associazione piemontese che supporta bambini e famiglie nell’ambito dei disturbi dell’apprendimento - i bambini a partire dai 6 anni saranno coinvolti in una sorta di eco-olimpiade: ogni tappa del percorso, completata con entusiasmo e curiosità, permetterà di collezionare punti e avvicinarsi all’obiettivo finale, l’attestato di “Eco-Eroe”.

Il gioco della campana

Il viaggio prenderà il via dal gioco della Campana, che rivisitato in chiave ambientale diventa un momento divertente per associare movimento, riflessi e consapevolezza ecologica. Ci si potrà poi cimentare nell’Area Butta Bene, dove, attraverso giochi interattivi con sagome di rifiuti e cestini colorati, i più piccoli impareranno a riconoscere e differenziare correttamente i materiali. Altra tappa fondamentale sarà il grande Green Puzzle e il tabellone “Quanto tempo dura?”, un gioco che stimola a riflettere sui tempi di degradazione dei diversi rifiuti, trasformando dati complessi in un’esperienza semplice e immediata.

Il percorso si completerà nell’area laboratori, dove la creatività dei bambini troverà libero sfogo grazie a due attività originali: “Costruisci la tua nave”, per assemblare un piccolo veliero utilizzando materiali di recupero, e “Crea la tua personale action figure”, che permetterà di dare vita a un pupazzo con sembianze personalizzate, sempre a partire da materiali riciclati. Oggetti unici che i partecipanti potranno portare a casa come ricordo della giornata e simbolo della loro “impresa ecologica”.



E mentre i bambini giocano e imparano a essere più sostenibili, Le Gru ha pensato anche ai più piccolini, con aree dedicate dotate di tavolini per disegnare e una libreria. La partecipazione è gratuita.