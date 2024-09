Il Gru Kids Festival "chiama" i bambini: "Stimoliamo la loro immaginazione, la loro creatività, il loro talento"

Stimolare l'immaginazione dei bambini e dei ragazzi, accendere la loro creatività, dare valore ai loro talenti, costruire con loro le passioni che un domani li animeranno: è questo l'obiettivo del Gru Kids Festival, che torna, per la sua terza edizione, nei fine settimana dal 28 settembre al 20 ottobre, all'interno del centro commerciale Le Gru di Grugliasco.

Quattro weekend, ognuno dedicato a un macro-tema, interamente riservati agli under 14 anni e che prevedono un programma variegato di laboratori, esperienze ed eventi, con la direzione artistica di Elisa Bogliotti.

"E' il primo festival per bambini con un taglio strettamente 'culturale' in Italia", spiega a Torino Oggi il center manager di Le Gru, Davide Rossi. "Tutto è gratuito e soprattutto inclusivo, anche grazie alla collaborazione con la Consulta per le persone in difficoltà: tutti, infatti, possono accedere facilmente agli eventi. Ci teniamo però molto alla prenotazione e al numero chiuso: non vogliamo eventi pollaio con centinaia di partecipanti, ma esperienze che tutti possano godersi con la dovuta attenzione e il giusto coinvolgimento".

In programma 34 appuntamenti tra laboratori, incontri, giochi, letture e spettacoli gratuiti. Per giocare con i colori, le parole, i materiali e le tecnologie e trasformare il gioco in incontro e conoscenza attraverso diverse forme d'arte e di espressione. Musica, fotografia, video, natura, tecnologia, arte, teatro e letteratura da toccare con mano, sperimentare e conoscere da vicino.

"Questo progetto", prosegue Rossi, "dimostra come un centro commerciale possa trasformarsi in un hub culturale, ponendo la comunità al centro delle proprie attività. Ci rendiamo conto che abbiamo un ruolo importante per il territorio anche da un punto di vista sociale e culturale ed è fondamentale ridare qualcosa alla nostra comunità". Non a caso, il Gru Kids Festival è stato premiato agli ultimi CNCC Award, il riconoscimento annuale del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali per il valore apportato dalle attività, le campagne, le strategie e i sevizi di eccellenza resi ai clienti. "Le Gru, inoltre", conclude il center manager, "si conferma un centro commerciale attento ai bambini: in molti ancora ricordano l'esperienza di qualche anno fa di Gru City, dove i più piccoli venivano coinvolti in giochi di ruolo sui vari mestieri".

IL PROGRAMMA

Si inizia il 28 e il 29 settembre con il fine settimana dedicato all’ARTE DELLA NATURA. Al centro ci sono discipline artistiche come la musica, con un laboratorio che fa "suonare" le piante, e la pittura, con la nota illustratrice Silvia Gariglio, ma anche un laboratorio di coltivazione alla scoperta dei semi e delle loro infinite varietà.



Sabato 5 e domenica 6 ottobre in programma NON SOLO MUSICA: i piccoli creativi saranno chiamati alla realizzazione di un vero videoclip e del merchandising di Willie Peyote, serigrafando una maglietta, al termine ci sarà l'incontro con l'artista.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre il protagonista sarà il GIALLO, il genere letterario più amato dai lettori più giovani: i i bambini potranno scegliere tra un laboratorio di scrittura creativa con Laura Orsolini ispirato ai 5 sensi, un'emozionante merenda con delitto, un divertente reading con il vincitore del Premio Strega Ragazzi e Ragazze Alessandro Barbaglia, o uno spettacolo del Teatro delle Dieci che rivisiterà la famosa favola della Bella Addormentata in chiave noir.



Sabato 19 e domenica 20 ottobre, gran finale con la FOTOGRAFIA: un laboratorio insegnerà la stenopeica, una tecnica fotografica essenziale che fa a meno di lenti, obiettivi e apparecchi tecnologici; un altro, con la Scuola Comics Torino, spiegherà come scattare una bella foto e, infine, ci sarà un workshop di approfondimento sulla fotografia d’autore con l'artista Simone Mussat Sartor.

LA MOSTRA

Proprio in occasione del Gru Kids Festival, dal 28 settembre al 20 ottobre, verrà allestita INSECTA, una mostra gratuita sugli insetti con terrari che ospitano diverse varietà di specie vive, teche con esemplari rari perfettamente conservati, una serie di pannelli che raccontano il magico mondo di questi straordinari invertebrati e un angolo laboratorio con un modello 3D gigante da analizzare.

INFO

"Ogni attività", spiega ancora Davide Rossi, "dura circa 20-30 minuti e non di più per tenere alta la soglia di attenzione dei bimbi. Ma ogni bambino può ovviamente partecipare a più attività all'interno della stessa giornata". E i genitori? Stanno con i bambini durante l'attività. "Non vogliamo che sia percepito come un baby parking, un'attività dove lasciare i figli mentre ci si dedica allo shopping. Al contrario, l'idea è proprio di coinvolgere tutta la famiglia, di trascorrere del tempo insieme"

Tutti i laboratori e gli incontri di Gru Kids Festival sono a ingresso gratuito e su prenotazione al Box info Le Gru o via mail all’indirizzo boxinfo@legru.it.

Ogni laboratorio ha una fascia di età e una capienza specifica. Tutte le info e il programma completo sono consultabili sul sito di LE GRU.