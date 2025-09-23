 / S. Salvario / Lingotto

23 settembre 2025

Festa d’autunno, via Nizza diventa un grande salotto a cielo aperto

Dalle 9 alle 19.30 bancarelle, sbandieratori e Royal Dance per una domenica di festa

Immagine di repertorio

Domenica 28 settembre 2025, via Nizza si trasformerà in un grande salotto a cielo aperto per celebrare la festa d’autunno. Dalle 9 alle 19.30, il tratto compreso tra corso Dante e piazza Carducci sarà animato da bancarelle, spettacoli e intrattenimenti per tutte le età.

La manifestazione, dedicata ai sapori e alle tradizioni della nuova stagione, offrirà un ricco mercato di prodotti tipici e artigianato locale. Non mancheranno giochi e giostre per i più piccoli, rendendo l’evento un’occasione di socialità per famiglie e cittadini.

La musica e la danza saranno protagoniste grazie alla scuola di ballo Royal Dance, che porterà in strada esibizioni coinvolgenti. A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà la parata degli sbandieratori, pronti a stupire il pubblico con le loro performance acrobatiche lungo il percorso. Per l’occasione, i negozi della zona resteranno aperti per tutta la giornata, unendo così la festa popolare allo shopping di vicinato.

