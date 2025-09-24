Conto alla rovescia a Trofarello per la terza edizione del Bike Festival

A Trofarello ritorna il Bike Festival, dopo il successo delle prime due edizioni. L'appuntamento è per sabato 27 settembre in Piazzale Europa, dalle 10 alle 17.

Evento sportivo ma anche ricreativo

Il parco di Piazzale Europa si trasformerà in un’area completamente attrezzata con percorsi, giochi e prove tecniche da fare in bicicletta. Torneranno anche gli spettacolari show acrobatici di bike trial realizzati dagli atleti professionisti della Police Sport e del Green team. Il Bike Festival è un evento sia sportivo che ricreativo dedicato a bambini, ragazzi e famiglie, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’ASD Almas Bike Experience.

Oltre ai percorsi ciclabili attrezzati e agli show acrobatici, ci sarà anche un’area ristoro a cura della Proloco di Trofarello che servirà il pranzo ed effettuerà servizio bar, oltre a numerose associazioni locali come la Croce Rossa, gli Alpini e il CAI. Per chi volesse circolare sul percorso, si consiglia di venire con la propria bici e il proprio casco. Ce ne saranno alcuni messi a disposizione per chi non li avesse, fino a esaurimento scorte.

Gambino: "Appuntamento da non perdere"

A guidare le attività tecniche e coordinare i team sarà ancora una volta Alessandro Gambino, ex professionista di MTB che ha più volte gareggiato in coppa del mondo e che oggi è formatore e istruttore di mountain bike per i più giovani. Sabato sarà affiancato dal suo staff.

"Non vediamo l’ora di tornare a Trofarello con questa iniziativa che ci sta particolarmente a cuore – afferma Gambino - Il Bike Festival non è solo un evento sportivo, ma un momento educativo per avvicinare i ragazzi al mondo dello sport e a quello della bici in modo sicuro e divertente. È un mezzo di crescita personale e sociale, e questo festival ne è un esempio concreto. Inoltre quest'anno abbiamo l'onore di avere come ospite speciale la campionessa Greta Recchia, che può essere un esempio per tutti i giovani che vorranno conoscerla e che potranno assistere alla sua speciale intervista. Sarà a disposizione dei partecipanti del percorso insieme a me e tutto il team Almas per offrire i propri consigli, dopo una sola settimana dalla partecipazione al Campionato Europeo dove ha raggiunto ottimi risultati".

Napoletano: "Valorizzare il tempo libero"

"Siamo molto felici di presentare la terza edizione del Bike Festival, un appuntamento che unisce sport, sostenibilità, divertimento e senso di comunità. È un evento che nel 2023 ho fortemente voluto realizzare e, oggi, poterlo riproporre mi fa sperare possa diventare un appuntamento fisso per i trofarellesi, così che i cittadini lo sentano proprio, soprattutto perché rivolto a una fascia piu giovane di età - dichiara il consigliere comunale Stefano Biancardi - Siamo motivati e fiduciosi di poter trasmettere un messaggino positivo attraverso lo sport all’aria aperta, proposto in uno spazio comune del nostro paese. Vorrei ringraziare tutta l’Amministrazione Comunale e Alessandro Gambino per la fiducia reciproca. Il Comune crede fortemente in iniziative come questa, che promuovono uno stile di vita sano e offrono occasioni concrete di aggregazione giovanile e inclusione. Ringrazio anche tutte le associazioni coinvolte e i volontari che renderanno di nuovo possibile questa splendida giornata".

"Questa terza edizione del Bike Festival rappresenta uno dei momenti che vogliamo continuare a promuovere per rafforzare la socialità e valorizzare il tempo libero nel nostro paese. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo: rimettere al centro lo sport, i nostri ragazzi e il benessere delle famiglie. Giornate come questa sono fondamentali perché ci restituiscono la misura di quanto Trofarello sia una comunità viva, desiderosa di stare insieme e attenta allo sport e al benessere", ha commentato il sindaco di Trofarello, Stefano Napoletano.