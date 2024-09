Collegno, sgomberati gli alloggi Atc occupati abusivamente al Villaggio Dora

Dopo i due alloggi recuperati il 6 e l’11 settembre scorsi, questa mattina, grazie a un’operazione congiunta di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia locale di Collegno, Vigili del Fuoco sono stati restituiti al loro utilizzo primario 2 alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente al villaggio Dora, in Via Della Croce a Collegno.

Sul posto, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine, il vicepresidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Fabio Tassone, insieme ai tecnici dell’Agenzia che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli appartamenti, installando dispositivi antintrusione a porte a finestre, e i servizi sociali del Comune di Collegno, che hanno proposto soluzione abitative alternative ai nuclei occupanti con minori o soggetti fragili. Ciononostante si sono verificati momenti di tensione con un terzo nucleo occupante che si sta opponendo al rilascio dell’immobile.

“Auspico che anche in questa occasione - dichiara il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale Emilio Bolla - si possa ristabilire rapidamente la legalità, nel rispetto delle esigenze di tutti, compresi i minori coinvolti, e che si possa così continuare a garantire la sicurezza e la tranquillità per tutti i residenti delle case popolari. Oltre a infrangere la legge gli occupanti abusivi ledono i diritti di chi aspetta di ricevere un tetto”.

“La presenza di Atc e dei suoi tecnici in queste situazioni è fondamentale – aggiunge il vicepresidente Fabio Tassone – per garantire che gli interventi si svolgano nel pieno rispetto delle procedure e per dare un segnale chiaro che l’Agenzia è attivamente impegnata nel tutelare il patrimonio pubblico e i diritti dei cittadini che sono in attesa di un alloggio”.