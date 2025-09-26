Ruba uno smartphone, scappa e ferisce un agente: 33enne senegalese arrestato dalla Polizia locale

Una pattuglia della Polizia Locale ha arrestato, mercoledì 24 settembre, un 33enne di origine senegalese per furto con strappo, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Tra via Bertola e via San Tommaso

La pattuglia del Reparto Radiomobile si trovava tra via Bertola e via San Tommaso. Qui un 20enne, che si trovava in prossimità della fermata del trasporto pubblico, ha attirato l’attenzione degli agenti, cui ha riferito che un giovane, ancora lì presente, gli aveva appena rubato il cellulare mentre stava per salire sul tram in direzione della stazione Porta Nuova.

I “civich” si sono avvicinati all’uomo ma, mentre si accingevano a identificarlo, è fuggito. La pattuglia lo ha così inseguito a piedi per le vie del centro.

In via XX Settembre l’uomo, nella fuga, ha colpito un’agente al volto, provocandone la caduta. Nonostante la colluttazione, l’agente, da terra, è riuscita comunque a bloccare la corsa dell’uomo, mentre l’altro componente della pattuglia lo ha fermato con il supporto degli altri agenti del Comando Sezione 1° Centro, sopraggiunti in ausilio. L’uomo è stato trasportato al Comando e il cellulare restituito alla vittima.

Arrestato per furto e resistenza

Il senegalese è stato arrestato per furto con strappo, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’agente colpita al volto ha dovuto fare ricorso a cure mediche al pronto soccorso Gradenigo, con una prognosi di alcuni giorni per l’infortunio.

Il procedimento penale oggetto del presente comunicato si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza dell’indagato, sino alla sentenza definitiva.