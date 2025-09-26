A Pinerolo una commedia contribuirà all’acquisto di un trattore in Benin

Una serata in allegria per dare un contributo concreto a una cooperativa di agricoltori del Benin. È il sostegno della comunità pinerolese a uno dei progetti della Ong Anan, organizzazione beninese fondata nel 2023, ma già attiva dal 2022, per promuovere lo sviluppo umano e la giustizia sociale.

“Nel Nord del Paese si è creata una cooperativa di piccoli agricoltori. Quando tutto è iniziato erano state cinque famiglie ad aderire. Ora sono 35”, spiega Anna Maria Buniva, dell’organizzazione di volontariato Anan Italia.

Come primo passo l’Ong Anan ha donato del concime per rendere il terreno più fertile. In seguito, sono state acquistate due coppie di buoi con l’aratro, in modo da non dover più zappare a mano. “Oltre a concime, buoi e aratro, l’anno scorso è arrivata una donazione per comprare un piccolo motocoltivatore. In effetti, da quando usano queste attrezzature per lavorare, la terra rende di più.”

A Pinerolo, da due anni a questa parte, ci si sta impegnando per aiutare la cooperativa beninese e, dopo delle cene con bagna cauda e paella, ora, in collaborazione con la Comunità ‘Laudato sì’ e il Centro Missionario Diocesano, è stata organizzata una serata a teatro. “L’obiettivo è riuscire ad acquistare un trattore”, precisa Buniva.

Lo spettacolo ‘Doe Piasse e Doe Pajasse’, commedia in due atti a cura dell’associazione culturale ‘Vej e Giovo’ di Buriasco, andrà in scena al Teatro Incontro di via Caprilli 31 domani, sabato 27 settembre, alle 21. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà interamente devoluto al progetto di Anan. La prenotazione è gradita al 340 2882278.