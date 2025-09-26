Da Roy Paci a Manuel Agnelli: il docu-film sul Rock Club italiano in anteprima a Torino

Come primo appuntamento della nuova stagione 2025-26, AIACE Torino – in collaborazione con Movies Inspired, con la casa di produzione Nightswim e con Film Commission Torino Piemonte – organizza, martedì 30 settembre, al Cinema Classico, alle ore 21, l’anteprima torinese del documentario Le Macabre Rock Club. La famiglia del rock italiano, dedicato allo storico locale di Bra che negli anni Ottanta e Novanta è stato uno dei centri vitali della musica emergente, ospitando concerti di artisti come, tra tanti altri, Diaframma, Africa Unite, Subsonica, Massimo Volume, Roy Paci, Ezio Bos­so, Vinicio Capossela, Tiromancino, Denovo, C.C.C.P., Nico dei Velvet Under­ground, Thin White Rope. Alla proiezione, insieme con il regista Luca Busso e il co-produttore Stefano Sardo (presente anche nel film come leader dei Mambassa), interverranno alcuni protagonisti di quella magica stagione del rock nazionale: Max Casacci (Subsonica), Madaski (Africa Unite), Luca Morino (Mau Mau); modera l’incontro il cronista e critico musicale Alberto Campo.