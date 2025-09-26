Unito si veste da college e apre il suo store nel cuore della città [FOTO]

Felpe, t shirt, ma anche tazze, shopper, matite e bloc notes. Unito si veste con il brand dell'Ateneo, sullo stile dei college americani, e apre il primo store nel cuore della città.

Da oggi si potrà accedere al negozio situato in via Po 29-F, nel cuore della città, a poca distanza dal Rettorato e tra le due principali piazze della città.

In molti si sono messi in coda per entrare nel nuovo store che ha inaugurato oggi alla presenza dell'ex capitano azzurro e bianconero Giorgio Chiellini, studente laureato anni fa in Business Administration alla facoltà di Economia e Commercio di Torino, mentre ancora era attivo come calciatore.

Insieme a lui erano presenti anche altri sportivi. Mauro Berruto, commissario tecnico della nazionale italiana di volley, oggi parlamentare, e l'ex granata Simone Loria.

Il progetto è nato in collaborazione con il Cus Torino che ha in mente di integrare il servizio con un shop online e sconti per gli studenti iscritti a Unito.Tutti i prodotti in vendita rispettano i criteri etici e di sostenibilità.

All'inaugurazione di oggi hanno preso parte anche il direttore di Unito Andrea Silvestri, la rettrice Cristina Prandi, il presidente del Cus Riccardo d'Elicio e l'assessora all'istruzione Carlotta Salerno.