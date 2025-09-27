 / Economia e lavoro

Economia e lavoro | 27 settembre 2025, 07:00

Daniele Pescara protagonista all'evento di FenImprese Treviso

Il 24 settembre, nella suggestiva cornice di Palazzo Foscolo a Oderzo, si è tenuto un evento organizzato da FenImprese Treviso che ha richiamato oltre un centinaio di imprenditori del territorio.

Daniele Pescara protagonista all'evento di FenImprese Treviso

Al centro del dibattito, le strategie per affrontare i mercati del Golfo Arabo e le nuove prospettive legate alle Comunità Energetiche. Tra i protagonisti, Daniele Pescara, Presidente di FenImprese Dubai, che ha catturato l’attenzione dei presenti con un intervento dedicato alle opportunità concrete di investire a Dubai. L’iniziativa, arricchita dalla presenza di professionisti e relatori di livello internazionale, ha offerto spunti preziosi per chi guarda oltre i confini italiani e intende valutare un investimento a Dubai come strumento di crescita e protezione del proprio patrimonio. 

Investire a Dubai: perché gli imprenditori italiani guardano al Golfo Persico

Il fulcro dell’intervento di Daniele Pescara è stato l’analisi del contesto economico emiratino, che negli ultimi anni si è consolidato come hub globale per il business e la finanza.

Con un sistema fiscale particolarmente competitivo, caratterizzato da tasse a Dubai estremamente ridotte rispetto agli standard europei, gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un punto di riferimento per chi vuole pianificare un investimento sicuro e redditizio.

La platea di imprenditori trevigiani ha mostrato grande interesse verso la possibilità di aprire una società a Dubai, cogliendo così le opportunità offerte da un mercato dinamico e fortemente proiettato verso l’internazionalizzazione.

La diversificazione economica promossa dal Governo di Dubai rende infatti il territorio fertile per settori come il commercio, la logistica, il turismo e le tecnologie innovative. 

Opportunità a Dubai per il tessuto imprenditoriale veneto

Durante il suo intervento, Pescara ha sottolineato come il Veneto, con il suo tessuto di piccole e medie imprese fortemente orientate all’export, sia un partner ideale per il mercato emiratino.

Investire a Dubai non significa soltanto approfittare delle agevolazioni fiscali e dei vantaggi burocratici, ma anche inserirsi in un ecosistema in continua espansione che garantisce collegamenti privilegiati verso Asia, Africa ed Europa.

Aprire una società a Dubai permette alle imprese trevigiane di ampliare la propria rete commerciale, rafforzare la competitività e affrontare la crisi italiana con nuove prospettive di crescita.

Le opportunità a Dubai, ha evidenziato Pescara, si traducono in concrete possibilità di business per chi intende diversificare i propri mercati di sbocco, riducendo i rischi legati all’instabilità economica europea. 

Tasse a Dubai e vantaggi di un contesto pro-business

Uno degli aspetti che ha maggiormente colpito i partecipanti è stato l’approfondimento sui regime fiscale emiratino.

A differenza del sistema italiano, caratterizzato da un’elevata pressione tributaria, le tasse a Dubai risultano molto più contenute, favorendo lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e l’afflusso di capitali stranieri.

Pescara ha spiegato come la costituzione di una società a Dubai consenta di beneficiare di procedure snelle, tempi rapidi e costi ridotti, con un quadro normativo che tutela gli investitori e garantisce stabilità giuridica.

Questo contesto ha reso Dubai un punto di attrazione non solo per le grandi multinazionali, ma anche per le PMI italiane che vogliono sviluppare il proprio business a Dubai senza subire gli ostacoli tipici del sistema fiscale europeo.

Il ruolo di FenImprese e la visione di Daniele Pescara

La serata si è conclusa con un brindisi, simbolo del networking e della condivisione che caratterizzano la missione di FenImprese.

La partecipazione di oltre cento imprenditori della provincia di Treviso ha dimostrato l’interesse crescente verso l’internazionalizzazione e, in particolare, verso le opportunità a Dubai.

Daniele Pescara, con la sua esperienza e la sua guida quale Presidente di FenImprese Dubai, si è confermato punto di riferimento per chi intende valutare un investimento a Dubai come scelta strategica per il futuro.

In un mondo sempre più globalizzato e competitivo, aprire una società a Dubai significa non solo accedere a un contesto fiscale favorevole, ma anche garantire nuove prospettive di sviluppo e consolidare il proprio business in un hub economico internazionale.

L’evento di Oderzo ha segnato un ulteriore passo avanti nella costruzione di un ponte solido tra il tessuto imprenditoriale veneto e le opportunità del Golfo Arabo.









Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium