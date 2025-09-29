Dal ‘Canton’ di Cavour si fa festa con i nonni

Si chiama ‘NonnInfesta’, ma non è una festa solo per i nonni. È un’iniziativa per celebrare un pilastro delle famiglie e l’iniziativa parte da ‘Ël Canton’ di Cavour, il nuovo centro anziani, che è stato costituito il 3 gennaio 2025.

Un nuovo direttivo ha preso il timone dello spazio all’angolo tra via Giolitti e via Roma, da qui il nome ‘Ël Canton’, che ricorda anche il ruolo di base e sostegno degli anziani.

Il gruppo precedente, guidato dallo storico presidente Giuseppe Perassi, si era assottigliato arrivando a una trentina di iscritti. Serviva nuova linfa, che è arrivata con un nuovo gruppo che ha costituito un’associazione iscritta al registro del Terzo settore.

Il presidente è Roberto Morero, il vice Bruno Moriena, il segretario e tesoriere Lucia Camisassi e i consiglieri Romana Bertin, Natalina Buffa, Fiorella Coalova, Giovanni Pittau, Giovanna Rolfo e Nicola Edo Turano.

“Siamo 109 iscritti e abbiamo già organizzato iniziative come due serate danzanti a San Lorenzo, gite e merende sinoire” riassume Morero.

Domenica il Centro sforna la novità ‘NonnInFesta’ con ritrovo sotto l’ala comunale alle 9,30, messa in parrocchia alle 11, foto di gruppo alle 12 vicino alla fontana romana e pranzo all’oratorio (per info 331 3553142 o 338 6959111). Durante il pranzo sarà allestita una mostra di foto dei nonni con i propri nipoti, che i partecipanti hanno consegnato nei giorni scorsi.

Il costo per partecipare alle attività del centro, aperto tutti i giorni e che consente anche di giocare a carte, è di 10 euro l’anno.