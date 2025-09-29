Grazie alle Portinerie di comunità l'Inps arriva nelle periferie sociali

Le Portinerie di comunità, luoghi sociali che operano in modo sussidiario accanto agli enti pubblici, rafforzano il proprio ruolo di ponte tra istituzioni e cittadinanza grazie a una nuova collaborazione con INPS Piemonte. Dopo l’adesione al protocollo nazionale “INPS per tutti”, è stato infatti siglato a luglio 2025 un protocollo regionale tra INPS Piemonte e la Rete italiana di cultura popolare, con l’obiettivo di avviare da ottobre una sperimentazione nei territori.

Grazie a questo accordo, ogni 15 giorni l’INPS sarà presente fisicamente nelle Portinerie di comunità, offrendo uno spazio dedicato all’incontro diretto con cittadine e cittadini. Gli operatori lavoreranno su temi fondamentali come assegno unico, bonus infanzia, fondo sociale e altri strumenti di tutela e inclusione.

“La firma del Protocollo di collaborazione con la Rete italiana di cultura popolare rappresenta un passo concreto per ridurre il divario digitale e non lasciare indietro nessuno, in particolare le fasce più deboli della popolazione. Il digitale non deve essere una barriera, ma un ponte verso il diritto. Il progetto mira a intercettare i bisogni invisibili di chi, per mancanza di competenze o strumenti, rischia di essere escluso dai servizi previdenziali e assistenziali. Attraverso la collaborazione con reti territoriali e operatori sociali, l’INPS intende rafforzare l’inclusione digitale e garantire che ogni cittadino possa accedere alle prestazioni cui ha diritto.”, ha dichiarato Vincenzo Ciriaco, Direttore regionale INPS Piemonte.

“La presenza dell’INPS si inserisce in un ecosistema di relazioni e servizi già attivi nelle Portinerie, che spaziano dal lavoro (in collaborazione con i Centri per l’Impiego), alla salute, l’abitare, la migrazione, i diritti, le questioni di genere e l’ambiente. Le Portinerie di comunità rappresentano una nuova infrastruttura sociale, radicata nei quartieri, capace di generare soluzioni condivise ai bisogni complessi, evitando frammentazioni e sovrapposizioni tra i servizi.” Dichiara Chiara Saraceno, Presidente della Rete italiana di cultura popolare.

Il protocollo piemontese sta inoltre diventando un modello da replicare: la Portineria di comunità di Milano è già in dialogo con INPS Lombardia, e sono in corso contatti per l’attivazione di collaborazioni simili anche nelle nuove Portinerie in partenza a Palermo e Agrigento con le sedi siciliane dell’ente.

Per ulteriori info: www.reteitalianaculturapopolare.org