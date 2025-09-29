Incidente in tangenziale all'altezza di Collegno, direzione Milano: tre vetture coinvolte, un ferito non grave. Traffico in tilt

Incidente questa mattina in Tangenziale Nord di Torino, all'altezza di Collegno. Per cause e dinamica ancora da accertare, sono stati tre i veicoli coinvolti in direzione Milano. Il bilancio al momento parla di una persona ferita, trasportata in codice verde in ospedale a Rivoli.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale e del 118 per ripristinare le condizioni di sicurezza e soccorrere le persone coinvolte. Traffico fortemente rallentato in entrambe le direzioni.