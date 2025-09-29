Francamente, Murubutu, Cuta, Kiki, Mastafive: gli ospiti di Chieri Sunset Voices

Due giornate all'insegna della musica, del dialogo e della creatività giovanile: nasce il Chieri Sunset Voices, il nuovo evento che, all’ora del tramonto del 3 e del 4 ottobre, animerà l’area verde del Parco PA.T.C.H. di via Tana.



Concerti live, talk e market aperti alla cittadinanza per un progetto ideato e promosso dall’assessora alle Politiche giovanili della Città di Chieri Vittoria Moglia, in collaborazione con Biancaneve S.C. e l'associazione culturale Hiroshima Mon Amour, per offrire uno spazio espressivo e partecipativo dedicato soprattutto alle nuove generazioni, ma aperto a tutti.



Venerdì 3 ottobre sul palco di Chieri Sunset Voices arrivano Murubutu e Francamente, due artisti lontani per percorso, ma vicini per profondità, autenticità e potere espressivo. Per entrambi la parola è centrale, non è solo un mezzo per accompagnare la musica, ma è il cuore della loro espressione. Murubutu fonde rap, letteratura e storytelling. Costruisce testi come racconti, intrecciando riferimenti letterari, filosofici e storici; ogni sua canzone è un piccolo viaggio narrativo. Francamente, giovane artista rivelazione di Xfactor 2024, scrive testi profondi e intimi, che riflettono un pensiero lucido, spesso critico, e sempre molto personale. I suoi brani affrontano emozioni complesse, relazioni, identità, con un linguaggio preciso e diretto. Per entrambi c’è la volontà di dire qualcosa che abbia peso, che vada oltre l’intrattenimento. Due artisti abituati a riflettere, a porsi domande, e questa attitudine si sente nella loro musica. Il loro linguaggio, pur ricercato, resta accessibile, emotivo, diretto.



Sabato 4 ottobre tocca ai giovanissimi artisti della nuova scena rap: Cuta, nome d’arte di Luca Olivari, giovane artista (21 anni) originario di Torino, vincitore della seconda edizione del talent di Netflix Nuova Scena, dove ha colpito per la profondità dei testi, per la sincerità del racconto delle sue esperienze personali e per la capacità di esibirsi in varie prove, fra cui freestyle, videoclip, collaborazioni con artisti consolidati. Sempre protagonista di Nuova Scena 2025, un’altra giovane artista piemontese, la ventiduenne originaria di Bolzano Novarese, Kiki, nome d’arte di Alice Chichi. La sua passione per il freestyle l’ha portata a gareggiare in diverse battle in Italia, fino a raggiungere la semifinale del prestigioso Tecniche Perfette nel 2019. E visto che di battles si parla, non poteva mancare l’Host più famoso d’Italia, Mastafive, pseudonimo di Johnny Andrea Mastrocinque. Figura di spicco nella scena Hip Hop italiana, con oltre 30 anni di carriera, ha contribuito significativamente alla cultura Hip Hop, sia come artista che come promotore, è infatti l’ideatore e organizzatore del torneo di freestyle rap più longevo della nazione, il Tecniche Perfette, evento che ha contribuito alla crescita e alla visibilità della scena freestyle in Italia. A Chieri arriva con un nuovo appuntamento di "Fuori per il Cash", la battle di freestyle che si distingue nel panorama delle competizioni italiane per il suo spirito informale e la sua filosofia inclusiva. Non un vero e proprio torneo con classifiche o vincitori nazionali, ma un'occasione per gli MC di mettersi alla prova in un ambiente stimolante e privo di pressioni. Un'importante iniziativa per promuovere la cultura del freestyle in modo accessibile e autentico. La giornata di sabato si aprirà con un talk guidato da Mastafive, che approfondirà il tema dell’incontro tra rap e poesia, esplorandone connessioni e significati.



