 / Politica

Politica | 29 settembre 2025, 16:50

Blitz Pro Pal in Consiglio Comunale: "Torino interrompa gli accordi con Israele" [VIDEO]

Potere al Popolo e Usb hanno dato il via ad una protesta dal loggione

Potere al Popolo e Usb hanno dato il via ad una protesta dal loggione

Potere al Popolo e Usb hanno dato il via ad una protesta dal loggione

Blitz dei Pro-Pal in Sala Rossa. Durante il Consiglio Comunale, alcuni esponenti di Potere al Popolo e Usb hanno dato il via ad una protesta, urlando dal loggione lo slogan: "Palestina libera". Una contestazione nata dopo la promessa, non mantenuta, di essere auditi dalla conferenza dei Capigruppo.

"Siamo in presidio permanente in piazza Gaza, - hanno spiegato dal gazebo allestito davanti al Comune - così come in tutte le altre città d'Italia, da Roma a Milano. Anche a Torino, dopo lo sciopero generale del 22 settembre, abbiamo deciso di entrare in Consiglio Comunale". 

Stop agli accordi

"La Giunta Lo Russo - ha proseguito - non ha mai espresso una posizione chiara contro il genocidio in corso da due anni a Gaza e contro quello che Israele sta facendo dal 1948 nella Palestina occupata".

"C'è stata una mozione di AVS - hanno aggiunto - che non ha interrotto per nulla gli accordi economici in atto: vogliamo che il Comune di Torino blocchi ogni rapporto con Israele. La Città faccia poi pressione alla Regione e al Consiglio per sostenere la Global Sumud Flotilla". 

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium