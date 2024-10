L'unico esempio di edificio in stile neoegizio a Torino: Casa Masino

Passeggiando per le vie di Torino, non si può non rimanere affascinati dalla moltitudine di stili architettonici che arricchiscono la sua conformazione, rendendola unica.

Al civico 5 di via Piffetti, nel cuore del quartiere Cit Turin, vi è l'unico esempio di edificio a presentare, tra gli altri, elementi in stile neoegizio: casa Masino.

Costituito da tre piani fuori terra, è frutto dell'estro creativo dell'architetto ed ingegnere Giovanni Gribodo. La costruzione denota, inoltre, decorazioni in stile minoico - ossia di foggia vegetale e successivamente marina - che ricordano, nello specifico, corna di toro. Tali fregi adornano il lato inferiore della finestra e dell'oblò che si aprono sull'ala destra.

Ornamenti floreali sovrastano le finestre ed il balcone del secondo piano. E' proprio questa la particolarità di casa Masino: è l'unico elemento in stile neoegizio e si compone di due sfingi che si protendono verso l'alto dai due lati della loggia e si ricongiungono alla facciata tramite una coda di piume.

Risultato, come detto, di una commistione di stili differenti, casa Masino merita di essere ammirata, almeno una volta, per essere catapultati, almeno idealmente, nell'epoca storica di cui essa si fa portavoce.