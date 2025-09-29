Torino si mette in vetrina a Tokyo: il sindaco Lo Russo e il rettore del Poli Corgnati incontrano la governatrice Koike

Prosegue la missione istituzionale in Giappone del sindaco di Torino e vicepresidente Anci Stefano Lo Russo. Dopo la tappa a Nagoya, che ha celebrato i vent’anni di gemellaggio con Torino, il sindaco si trova a Tokyo per partecipare all’inaugurazione del Japan Hub Politecnico di Torino, occasione in cui ha incontrato la governatrice di Tokyo Yuriko Koike.

Entrambi fanno parte dello steering group dei “Champion Mayors” dell’OECD, il gruppo ristretto di primi cittadini chiamato a fornire contributi e competenze su tematiche locali e priorità nazionali legate a politiche economiche, ambientali e sociali.

Nel corso del confronto è stata sottolineata la comune volontà di lavorare insieme sia sulle politiche di transizione ecologica, per contrastare il cambiamento climatico e ridurre le emissioni, sia sull’innovazione come leva per la competitività e la sostenibilità. “Con la governatrice di Tokyo – spiega il sindaco Stefano Lo Russo – abbiamo condiviso l’impegno comune sulle politiche di transizione ecologica e sul contrasto al cambiamento climatico. Torino, insieme a Tokyo, rafforza il ruolo delle città come protagoniste nella costruzione di un futuro più sostenibile”.

All’incontro era presente anche il rettore del Politecnico di Torino, Stefano Corgnati, che con la governatrice ha discusso di innovazione. “Questa – dichiara il rettore – può essere l’occasione per avviare una collaborazione sempre più intensa tra l’attività industriale del nostro territorio e quella giapponese, con particolare riferimento all’innovazione tecnologica e alla creazione di nuove start-up”.