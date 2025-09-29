Al Palavillage di Grugliasco torneo di padel solidale “Life is Pink”

Una giornata che unisce sport, solidarietà e prevenzione: è questo lo spirito del Torneo di Padel “Life is Pink”, l’iniziativa che colora di rosa i campi del Palavillage di Grugliasco, charitypartner consolidato della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Il programma prevede, sabato 4 ottobre dalle 9 alle 16, un coinvolgente torneo di padel a squadre (4 uomini + 2 donne), capace di coniugare agonismo e divertimento in un clima di festa. Tutti i partecipanti riceveranno un Welcome Pack con maglietta esclusiva e potranno aggiudicarsi ricchi premi, contribuendo al tempo stesso a sostenere concretamente le attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo – IRCCS.

Durante la giornata sarà inoltre possibile effettuare un consulto senologico gratuito , offerto dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, con l’obiettivo di ribadire l’importanza della prevenzione come strumento fondamentale nella lotta contro il cancro.

Partecipare, significa vivere un’esperienza unica, fatta di condivisione, energia positiva e impegno concreto. Non è soltanto un torneo, ma un gesto che unisce divertimento e solidarietà, trasformando lo sport in un messaggio di speranza.

Iscrizioni aperte presso la segreteria del Palavillage. Per informazioni e prenotazioni: 011/19475700