 / Eventi

Eventi | 30 settembre 2025, 13:21

La Maschera di ferro non si ferma: debutta il musical a Pinerolo

Lo spettacolo mantiene viva la tradizione della rievocazione storica biennale anche nell’anno di pausa

(Foto di Christian Bosio)

(Foto di Christian Bosio)

Nel primo weekend di ottobre Pinerolo ospiterà un evento inedito: il musical ‘La Maschera all’Opera’, scritto e diretto da Luigi Oddoero. Il debutto è previsto sabato 4 ottobre alle 21 al ‘Teatro Incontro’ di Pinerolo, in via Caprilli 31, con una replica domenica 5 ottobre alle 16. Domenica mattina, alle 10,30, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di ‘Madonna di Fatima’, a seguire, sul sagrato, si terrà una manifestazione con i figuranti dell’associazione storico culturale ‘La Maschera di Ferro’, il gruppo ‘Danza Nobili’ e i ‘Tamburini di Pignerol’.

Il musical vedrà la partecipazione di artisti professionisti, attori della Compagnia ‘Mellon’, atleti del ‘Gruppo Sportica’ e componenti del ‘Team Ariadie20’, coordinati dal mezzo soprano Rosy Zavaglia e Silvio Papale. I costumi sono a cura di Rita Curletti.

Il presidente dell’associazione, Maurizio Agliodo, commenta: “Siamo entusiasti di presentare al pubblico questo progetto ambizioso, reso possibile grazie al lavoro e all’impegno di molti. In particolare se ne sono occupati la mezzo soprano Zavaglia, il nostro fantastico regista Oddoero e Gigi Buffa, il nostro tesoriere, che ha lavorato con passione a questo progetto”.

Agliodo ha inoltre spiegato la scelta di programmare due spettacoli: “Abbiamo scelto di metterlo in scena due volte durante il weekend per permettere la partecipazione di un pubblico più vasto”. E non mancherà il mistero, come per la rievocazione: 2Sia sabato che domenica sveleremo chi si cela dietro la maschera di ferro. Due noti personaggi pinerolesi ci sorprenderanno...”.

È già possibile prenotare i posti a partire direttamente al teatro o tramite il Qr 

Martina De Mieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium