La Maschera di ferro non si ferma: debutta il musical a Pinerolo

Nel primo weekend di ottobre Pinerolo ospiterà un evento inedito: il musical ‘La Maschera all’Opera’, scritto e diretto da Luigi Oddoero. Il debutto è previsto sabato 4 ottobre alle 21 al ‘Teatro Incontro’ di Pinerolo, in via Caprilli 31, con una replica domenica 5 ottobre alle 16. Domenica mattina, alle 10,30, sarà celebrata la Santa Messa nella chiesa di ‘Madonna di Fatima’, a seguire, sul sagrato, si terrà una manifestazione con i figuranti dell’associazione storico culturale ‘La Maschera di Ferro’, il gruppo ‘Danza Nobili’ e i ‘Tamburini di Pignerol’.

Il musical vedrà la partecipazione di artisti professionisti, attori della Compagnia ‘Mellon’, atleti del ‘Gruppo Sportica’ e componenti del ‘Team Ariadie20’, coordinati dal mezzo soprano Rosy Zavaglia e Silvio Papale. I costumi sono a cura di Rita Curletti.

Il presidente dell’associazione, Maurizio Agliodo, commenta: “Siamo entusiasti di presentare al pubblico questo progetto ambizioso, reso possibile grazie al lavoro e all’impegno di molti. In particolare se ne sono occupati la mezzo soprano Zavaglia, il nostro fantastico regista Oddoero e Gigi Buffa, il nostro tesoriere, che ha lavorato con passione a questo progetto”.

Agliodo ha inoltre spiegato la scelta di programmare due spettacoli: “Abbiamo scelto di metterlo in scena due volte durante il weekend per permettere la partecipazione di un pubblico più vasto”. E non mancherà il mistero, come per la rievocazione: 2Sia sabato che domenica sveleremo chi si cela dietro la maschera di ferro. Due noti personaggi pinerolesi ci sorprenderanno...”.

È già possibile prenotare i posti a partire direttamente al teatro o tramite il Qr