Festa conclusiva progetto “Sibling: Vivere nel Mezzo” all’Ospedale Mauriziano

Si conclude il progetto “Sibling: Vivere nel Mezzo”, iniziativa gratuita dedicata ai fratelli e alle sorelle di bambini con disabilità. Dopo mesi di incontri ed esperienze guidate con i cani presso la sede di UAM – Umanimalmente, i giovani partecipanti e le loro famiglie festeggeranno i risultati raggiunti il 4 ottobre 2025 alle ore 10 presso l’Ospedale Mauriziano di Torino.

Promosso da Easy-Brain APS, in collaborazione con l’A.O. Ordine Mauriziano di Torino, la S.C. Esperia Torino e l’Associazione UAM, il progetto ha offerto un percorso di supporto unico grazie alle Attività Assistite con gli Animali (IAA). Fondamentale il sostegno di La Lucerna S.r.l., La Gotita ODV e DELA Torino.

“Per i sibling, vivere esperienze guidate con gli animali significa sentirsi visti e valorizzati”, sottolinea la dott.ssa Miriam Borra, psicologa, psicoterapeuta e fondatrice di UAM.