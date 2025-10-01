Basket, zumba e arte: una grande festa contro il degrado ai giardini Madre Teresa

Sabato 4 ottobre, dalle 18.30 alle 23, i giardini Madre Teresa in corso Vercelli saranno animati da una serata speciale all’insegna del gioco, della musica e della convivialità. L’evento è organizzato nell’ambito del Progetto ImpatTo e invita cittadini di tutte le età a ritrovarsi insieme per divertirsi, socializzare e condividere esperienze.

Il programma prevede attività per tutti i gusti: dal basket ai giochi di società, dalla zumba all’arte, passando per scacchi, fotografia e la ciclofficina. Un momento speciale sarà dedicato alla decorazione del container dei Giardini: i partecipanti sono invitati a portare guanti e creatività per trasformarlo in un’opera collettiva.

Inoltre i partecipanti potranno contribuire portando un piatto da condividere, così da trasformare la festa in un’occasione di scambio e scoperta di sapori diversi. “Più siamo, più sarà bello”, invitano gli organizzatori, sottolineando lo spirito comunitario dell’iniziativa.

L’evento si propone come momento di incontro per la cittadinanza, puntando a rafforzare i legami tra i residenti e a valorizzare gli spazi pubblici attraverso attività ludiche, sportive e artistiche.