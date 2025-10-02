Sciopero per Gaza, domani possibili ritardi e disagi per la raccolta rifiuti

Nella giornata di domani, venerdì 3 Ottobre, è stato proclamato uno sciopero generale indetto da alcune organizzazioni sindacali dei lavoratori. Tutti i servizi erogati dalle società appartenenti al Gruppo Iren, compresi il Call Center, il servizio Clienti, i negozi, il Numero Verde, il comparto acqua e servizi idrici, il comparto luce gas e servizi energetici, il comparto igiene ambientale (Amiat) legato alla raccolta rifiuti, spazzamento e ai Centri di Raccolta, potrebbero subire sospensioni o riduzioni.

Nelle ore di sciopero saranno comunque garantiti i servizi essenziali e saranno assicurate le prestazioni indispensabili a tutela della sicurezza, nel rispetto degli accordi applicativi della Legge 146/90, così come modificata dalla Legge n. 83/2000 e successive deliberazioni della Commissione di Garanzia che regolamentano l’esercizio del diritto di sciopero.

Le attività riprenderanno regolarmente al termine dello di sciopero con l’adozione di tutte le misure organizzative necessarie a ripristinare la regolarità dei servizi.