Un sedicenne di Bibiana la vittima del frontale tra Barge e Cavour

È un ragazzo di Bibiana, classe 2009 – e non un trentenne come inizialmente comunicato dai soccorritori – la vittima dell’incidente verificatosi intorno alle 19.30 di ieri, mercoledì 1° ottobre, lungo la Strada Regionale 589 "dei Laghi di Avigliana" a Crocera di Barge, sulla strada che porta a Cavour.

Ancora da accertare le cause del sinistro, che ha visto due automobili – una Skoda Octavia e una Volkswagen Polo – andare a impattare frontalmente con particolare violenza.

Nello scontro ha perso la vita un sedicenne nato a Vercelli e residente a Bibiana, nel Torinese, originario dell’Est Europa, che viaggiava come passeggero sulla Skoda Octavia.

I conducenti sono stati ricoverati in ospedale, a Savigliano e al Cto di Torino. Tra loro la ragazza che era alla guida dalla Polo. A quanto si apprende non sarebbero in pericolo di vita.

Sulla dinamica del sinistro sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del servizio regionale di emergenza 118 e ai Vigili del Fuoco, presenti con squadre da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Barge.

La salma del giovane è stata composta all'obitorio dell'ospedale di Savigliano a disposizione dell’autorità giudiziaria.