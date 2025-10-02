Dall'ultimo Avatar al live-action di Dragon Trainer: le scene in anteprima a VIEW Conference

Le luci di Hollywood e dell’animazione mondiale si accendono su Torino: dal 12 al 17 ottobre la città ospita la nuova edizione di VIEW Conference, l’appuntamento internazionale dedicato all’animazione, agli effetti visivi, al gaming e all’innovazione tecnologica.

Per sei giorni le OGR Torino “l’hub della Fondazione CRT” e altri luoghi della città, come la Piazza dei Mestieri e il Cinema Massimo con due proiezioni speciali, si trasformeranno nel palcoscenico di oltre cento cinquanta relatori provenienti dai maggiori studi del mondo del cinema.

Tra i protagonisti la regista Pixar Domee Shi, vincitrice dell’Oscar® per Bao; Doug Chiang, premio Oscar® per Forrest Gump e supervisore del design di Star Wars; Pablo Helman, tre volte candidato all’Oscar® per Munich, War Horse e The Irishman; Hal Hickel, premio Oscar® per Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma; e Ian Hunter, due volte premio Oscar® per Interstellar e First Man.

“Sono davvero orgogliosa del programma che abbiamo realizzato per VIEW Conference 2025,” racconta la direttrice di VIEW Conference Maria Elena Gutierrez. “È un vero onore accogliere oltre 150 relatori premiati nella splendida Torino, invitandoli a condividere la loro esperienza e saggezza con lo stile e la passione che sappiamo porteranno sul nostro palco dal vivo. Il pubblico potrà incontrare i propri eroi e condividere con loro i propri sogni.”

Le anteprime e i registi più attesi

Il pubblico di Torino potrà assistere ad alcune delle anteprime più attese della prossima stagione cinematografica: Warner Bros. Pictures Animation offrirà un’anteprima esclusiva del lungometraggio Il Gatto col Cappello (The Cat in the Hat), presentato dal regista Alessandro Carloni, con uscita attesa nel 2026.

Pablo Helman, production VFX supervisor candidato quattro volte all’Oscar per Industrial Light & Magic, e Dale Newton, animation supervisor di Framestore, offriranno una doppia dose di magia, esplorando gli straordinari effetti visivi di Wicked di Universal Pictures e del suo attesissimo sequel Wicked: For Good, in uscita nelle sale il 19 novembre 2025.

In uscita il 17 dicembre nelle sale dei cinema italiani arriverà il film di fantascienza Avatar: fuoco e cenere (Avatar: Fire and Ash) che a VIEW Conference sarà presentato in anteprima da Dylan Cole, lo scenografo candidato all’Oscar.

Tra i momenti più attesi, il live-action Dragon Trainer (How to Train Your Dragon), che vedrà il supervisore VFX Christian Mänz impegnato in una presentazione magica che racconterà la realizzazione di una produzione a firma Universal Pictures e DreamWorks Animation. La proiezione speciale del film sarà al Cinema Massimo di Torino, giovedì 16 ottobre alle ore 20.30 mentre il talk si terrà il giorno dopo alle OGR.