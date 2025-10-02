Precettoria di Ranverso: una visita narrata e una conferenza sulla storia e natura del lupo

Fiabe, leggende e storie vere sul lupo con una visita narrata alla scoperta della fauna rappresentata negli affreschi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e una conferenza, a cura di Andrea Beretta, guida naturalistica dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali Servizi Educativi.

La visita unisce sia l’aspetto naturalistico e faunistico legato agli animali selvatici della valle proprio nei giorni in cui viene celebrato San Francesco che per la sua storia relativa a Gubbio è considerato anche patrono dei lupi. “Il ritorno del lupo” racconta la storia, antica e moderna, di una difficile convivenza per sfatare alcune false credenze.