 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 02 ottobre 2025, 16:34

Precettoria di Ranverso: una visita narrata e una conferenza sulla storia e natura del lupo

Domenica 5 ottobre

Precettoria di Ranverso: una visita narrata e una conferenza sulla storia e natura del lupo

Fiabe, leggende e storie vere sul lupo con una visita narrata alla scoperta della fauna rappresentata negli affreschi della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso e una conferenza, a cura di Andrea Beretta, guida naturalistica dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali Servizi Educativi.

La visita unisce sia l’aspetto naturalistico e faunistico legato agli animali selvatici della valle proprio nei giorni in cui viene celebrato San Francesco che per la sua storia relativa a Gubbio è considerato anche patrono dei lupi. “Il ritorno del lupo” racconta la storia, antica e moderna, di una difficile convivenza per sfatare alcune false credenze.

 

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium