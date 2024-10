Torino festeggia i suoi nonni: "Avere dei nipoti vuol dire ricevere tanto amore" [FOTO]

" I nonni - ha sottolineato Benedicenti - si danno da fare. Le persone anziane aiutano i nipoti, portandoli ad esempio a scuola, ma anche i genitori: di questi tempi c'è bisogno non solo di un aiuto morale, ma anche finanziario. Lo fanno con sacrificio, ma con amore e piacere ". " Considero nonno e nonna - ha osservato Maria Grazia Grippo - tutti coloro che hanno passato una certa età: sono portatori di valori ed una storia, che non si deve perdere e va riconosciuta ".

Nonna di Jacopo che ha 7 anni, "da quando sono in pensione sono impegnata a tempo pieno su tutti i fronti: nel volontariato, ma anche con mio nipote". "Mio figlio e mia nuora lavorano a tempo pieno: io e mio marito andiamo a prendere Jacopo a scuola, a calcio,.. Il venerdì non c'è la mensa e mangia da noi: d'estate viene in montagna in vacanza una settimana con noi". "Non ci annoiamo e abbiamo tante soddisfazioni su tutti fronti, dal volontariato ai nipoti: ci sentiamo ringiovaniti" ha concluso Berardo.

Vicino a lei Giovanni e Maria Teresa, un totale di cinque nipoti: ad accompagnarli in rappresentanza degli altri c'è Flora, di quattro anni e ultima di quattro tra fratelli e sorelle. "Siamo nonni - raccontano - a tempo pieno: li portiamo a scuola e all'asilo. I nipoti sono un lavoro, ma la gioia che ti danno è impagabile. Come nonni non bisogna dare tutto ai nipoti, ci sono poche regole ma vanno rispettate. Se vogliono qualcosa chiedono per favore".