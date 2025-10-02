Confesercenti, conferme alla guida torinese di ambulanti, agenti di commercio e pubblici esercizi

Periodo di assemblee elettive per Confesercenti Torino, che sta rinnovando gli organi dirigenti delle federazioni di categoria: nei giorni scorsi è stata la volta di Anva (ambulanti), Fiarc (agenti di commercio) e Fiepet (pubblici esercizi).



Denis Andreolli è stato rieletto presidente provinciale dell’Anva-Confesercenti l’associazione degli ambulanti. Andreolli fa l’ambulante da oltre vent’anni; è componente della giunta provinciale di Confesercenti. “Nei prossimi anni dobbiamo concentrarci sul rilancio dei mercati. Basta ragionare esclusivamente di norme e concessioni. Oggi la priorità è tornare a fare lavorare gli operatori e rendere attrattive le nostre piazze e i nostri stalli”. È stata inoltre indicata la presidenza composta da Diego Nicola, vice-presidente vicario, Salvatore Russo, Johnny Iorio, Laura Vangelista e Antonio Giordano, oltre al coordinatore Michele Berrino.

Giacomo Cotrona è stato rieletto presidente provinciale della Fiarc-Confesercenti, la federazione degli agenti e dei rappresentanti di commercio. Cotrona fa l’agente di commercio dal 1980 nel settore dell’arredamento. È componente della presidenza nazionale della Fiarc e fa parte della giunta di Confesercenti Torino.

“In questi ultimi anni – ha detto subito dopo l’elezione – la Fiarc ha ottenuto importanti risultati, come la firma degli Accordi economici (Aec) del settore commercio e la nuova governance dell’Enasarco. Dobbiamo continuare nell’opera di risanamento dell’ente previdenziale della categoria e impegnarci per il rinnovo degli Aec del settore industria”.

Riconferma alla presidenza di Fiepet-Confesercenti, la federazione dei pubblici esercizi: Fulvio Griffa è stato rieletto all’unanimità nel corso dell’assemblea elettiva della federazione. Gianluca Poggio è stato eletto vicepresidente. Della presidenza fanno parte Roberto Bettonte, Massimo De Cristofaro, Enrico De Fortuna, Stefano Gamba, Edoardo Gazzera e Giorgio Picco.

Griffa gestisce diversi locali a Torino; fa parte della giunta provinciale di Confesercenti ed è presidente di Assoturismo.