Nova Coop, fino al 22 ottobre torna l'iniziativa "Prodotti del Piemonte" per mettere in vetrina le eccellenze agroalimentari

Dal 2 al 22 ottobre torna in tutti i negozi Nova Coop “Prodotti in Piemonte. Il buono del nostro territorio”, l’iniziativa che mette al centro le eccellenze agroalimentari piemontesi e vuole rappresentare un volano per sostenere le filiere agroalimentari del territorio e fare conoscere maggiormente al pubblico le produzioni locali.

La sesta edizione coinvolgerà 86 produttori del territorio e oltre 1.400 referenze in promozione. Grande innovazione in corso di introduzione nella rete commerciale della cooperativa dei consumatori piemontese sono i corner “Il buono del Piemonte”, spazi permanenti all’interno dei supermercati e ipermercati Nova Coop dedicati alle produzioni iperlocali, che entro il 2026 saranno presenti in 50 punti vendita.



Accanto alla promozione, dal 7 al 18 ottobre torna anche l’iniziativa “Porte aperte”, con visite guidate gratuite per scoprire da vicino alcune delle aziende protagoniste, dal biellese alle Langhe fino al Vco e al Monferrato.



In allegato il comunicato stampa contenente anche l'elenco dei produttori piemontesi coinvolti nella campagna promozionale e delle aziende presso le quali è possibile prenotare le visite gratuite.