Giardini di via Gandino, i Moderati propongono l’intitolazione a San Giuseppe Cafasso

Il Gruppo dei Moderati in Circoscrizione 5, attraverso il consigliere Alessandro Speranza, ha presentato un ordine del giorno per l’intitolazione dei giardini di via Gandino a San Giuseppe Cafasso, uno dei più importanti santi sociali torinesi.

“Con questo atto - spiega il consigliere Speranza a nome del Gruppo Moderati -, vogliamo rendere omaggio a una figura centrale della nostra storia cittadina e religiosa. San Giuseppe Cafasso ha dedicato la sua vita agli ultimi e ai più fragili, incarnando pienamente i valori del servizio e della solidarietà”.

Se l’atto sarà approvato, la Circoscrizione 5 sarà chiamata a inoltrare la richiesta alla Commissione Toponomastica del Comune di Torino e al Consiglio Comunale, aprendo la strada alla nuova intitolazione. “Sarebbe anche un modo aggiunge Speranza per ringraziare l’omonima parrocchia di corso Grosseto e il parroco, Don Angelo, per l’instancabile impegno sociale, educativo e culturale che da anni sostengono a Borgo Vittoria e in tutta la Circoscrizione 5”.

Il Gruppo Moderati sottolinea infine l’impegno politico portato avanti per sensibilizzare l’amministrazione comunale su questo tema: “Abbiamo già avviato interlocuzioni con diversi membri del Consiglio Comunale conclude Speranza, perché crediamo che questa intitolazione possa diventare realtà al più presto, restituendo alla comunità un luogo di memoria e identità”.