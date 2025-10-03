Un fiume di persone da piazza Facta al Carrefour di Pinerolo

Sono diverse centinaia di persone i manifestanti pro Palestina che stanno sfilando a Pinerolo. Il ritrovo era alle 10 in piazza Facta. Da qui hanno preso direzione Abbadia Alpina per raggiungere il supermercato Carrefour, la catena francese accusata di finanziare Israele e l'Idf, il suo esercito. Durante il tragitto nella frazione, una buona parte dei partecipanti è tornata indietro, mentre gli altri hanno tirato dritto, radunandosi nel piazzale del supermercato

Nel corteo guidato dagli studenti ci sono lavoratori, pensionati, rappresentanti delle istituzioni e di associazioni.

La partecipazione è stata molto più numerosa del previsto perché in molti hanno rinunciato ad andare a Torino, per la difficoltà di raggiungere con lo sciopero generale.

Una manifestazione si sta svolgendo anche in Val Pellice: partita da Torre è arrivata a Luserna San Giovanni.