Cronaca | 03 ottobre 2025, 11:30

Un fiume di persone da piazza Facta al Carrefour di Pinerolo

La manifestazione pro Palestina ha attirato studenti, lavoratori e pensionati. Corteo anche in Val Pellice

Sono diverse centinaia di persone i manifestanti pro Palestina che stanno sfilando a Pinerolo. Il ritrovo era alle 10 in piazza Facta. Da qui hanno preso direzione Abbadia Alpina per raggiungere il supermercato Carrefour, la catena francese accusata di finanziare Israele e l'Idf, il suo esercito. Durante il tragitto nella frazione, una buona parte dei partecipanti è tornata indietro, mentre gli altri hanno tirato dritto, radunandosi nel piazzale del supermercato
Nel corteo guidato dagli studenti ci sono lavoratori, pensionati, rappresentanti delle istituzioni e di associazioni.
La partecipazione è stata molto più numerosa del previsto perché in molti hanno rinunciato ad andare a Torino, per la difficoltà di raggiungere con lo sciopero generale.

Una manifestazione si sta svolgendo anche in Val Pellice: partita da Torre è arrivata a Luserna San Giovanni.

Marco Bertello

