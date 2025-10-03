Deteriorato e transennato, addio allo scivolo del giardino

Lo scivolo del giardino Italo Calvino, tra via Vandalino e via Val Lagarina, transennato e ormai inutilizzabile, è stato finalmente rimosso nei giorni scorsi. Una segnalazione arrivata per voce del consigliere del Movimento 5 Stelle della Circoscrizione 3, Valentino Troisi. Al termine di un sopralluogo con alcuni residenti della zona. "Siamo contenti dell'intervento da parte dell'amministrazione - spiega Troisi -. perché ormai, deteriorato da tempo, lo scivolo era diventato inutilizzabile. Si correva solo il rischio che qualcuno ci salisse sopra, facendosi male".

Il giardinetto del quartiere Pozzo Strada, dunque, dovrà privarsi di uno dei suoi giochini. Ma il futuro è ancora tutto da scrivere. "Con le poche risorse a nostra disposizione - spiega la coordinatrice all'Ambiente della Circoscrizione 3, Katia Ballone -, vedremo come intervenire per sostituire il gioco perduto".