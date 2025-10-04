Aggrediscano un passeggero sul bus e gli portano via il cellulare: stranieri in manette

Hanno aggredito un passeggero di un bus e gli hanno rubato il cellulare: due marocchini di 39 e 20 anni sono stati arrestati dalla Polizia con l'accusa di rapina in concorso. I due, mentre erano a bordo di un pullman, hanno obbligato la vittima a consegnare lo smartphone per poi scappare, non prima di aver malmenato il malcapitato che cercava di recuperare il proprio telefono.

La fuga, però, è stata interrotta in corso Moncalieri a Torino: gli agenti allertati, dalle urla e impegnati in un controllo in zona, hanno fatto scattare le manette per gli extracomunitari.