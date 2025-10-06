"Prima di noi", il film girato in Piemonte in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025

Alla Festa del Cinema di Roma 2025, nella sezione Freestyle Serie presentata “Prima di noi” di Daniele Luchetti e Valia Santella.



Prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction in associazione con Rai Com e realizzato in parte a Torino con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, la serie tv sarà composta da cinque serate, prossimamente su Rai Uno.



La trama

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, “Prima di noi” è una saga familiare che diventa specchio della storia italiana del Novecento. Dal Friuli rurale alle officine e alle fabbriche di Torino, attraversando guerre, ricostruzioni, boom economico, contestazioni e i primi segni della globalizzazione, la serie segue le vicende dei Sartori: tre generazioni di costruttori e distruttori, sospese tra colpe ereditarie, ambizioni smodate, amori impossibili e fughe dai fantasmi del passato. Al centro della narrazione, Nadia, capostipite indomita e resistente, e Maurizio,segretamente disertore e testimone silenzioso dei cambiamenti del Paese, guidano lo spettatore in un ritratto avvolgente e profondo del nostro Paese e della memoria che lo attraversa, dove la fragilità, la grandezza, le passioni e i rimpianti si fondono in un grande abbraccio.