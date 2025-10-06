 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 06 ottobre 2025, 17:44

"Prima di noi", il film girato in Piemonte in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2025

Diretto da Daniele Luchetti e Valia Santella

Alla Festa del Cinema di Roma 2025, nella sezione Freestyle Serie presentata “Prima di noi” di Daniele Luchetti e Valia Santella.

Prodotta da Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction in associazione con Rai Com e realizzato in parte a Torino con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, la serie tv sarà composta da cinque serate, prossimamente su Rai Uno.

La trama 

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e diretta da Daniele Luchetti e Valia Santella, “Prima di noi” è una saga familiare che diventa specchio della storia italiana del Novecento. Dal Friuli rurale alle officine e alle fabbriche di Torino, attraversando guerre, ricostruzioni, boom economico, contestazioni e i primi segni della globalizzazione, la serie segue le vicende dei Sartori: tre generazioni di costruttori e distruttori, sospese tra colpe ereditarie, ambizioni smodate, amori impossibili e fughe dai fantasmi del passato. Al centro della narrazione, Nadia, capostipite indomita e resistente, e Maurizio,segretamente disertore e testimone silenzioso dei cambiamenti del Paese, guidano lo spettatore in un ritratto avvolgente e profondo del nostro Paese e della memoria che lo attraversa, dove la fragilità, la grandezza, le passioni e i rimpianti si fondono in un grande abbraccio.

redazione

