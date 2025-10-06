A Camera, al via prima edizione di "Letti in CAMERA – La Fiera"

Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia di Torino apre le porte della sua sala Gymnasium e del cortile per una nuova esperienza dedicata all’editoria fotografica contemporanea: la prima edizione di Letti in CAMERA – La Fiera.

Tre giorni tra libri, riviste e fanzine da sfogliare, toccare, scoprire, per un lungo weekend di incontri ravvicinati con autrici, autori ed editori insieme a un programma di talk e presentazioni all’insegna della condivisione e della scoperta.

Giovedì 9 ottobre, ad anticipare l’apertura della fiera, si terrà un’anteprima speciale nel Gymnasium di CAMERA: un incontro dedicato alla presentazione di Standard ISO 29991. Tesauro di ecologia bambina, il progetto di educazione all’immagine di Rorhof e curato da Shibboleth, realizzato con il sostegno di Strategia Fotografia 2024, iniziativa promossa dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.