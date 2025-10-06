"Mondi Possibili. Dialoghi tra arte e letteratura": il nuovo progetto di Artissima e Circolo dei lettori

Artissima in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori presenta Mondi Possibili. Dialoghi tra arte e letteratura, un palinsesto speciale di appuntamenti realizzati per accendere i riflettori sulla centralità del ruolo dell’artista.

Tre conversazioni, dal 9 ottobre al 1 novembre, tra artisti e scrittori contemporanei danno vita a dialoghi spontanei e trasversali in cui parola scritta e arte visiva si incontrano per dare voce all’artista e svelarne l’universo creativo, aprendolo a nuovi sguardi e pubblici.



Mondi Possibili. Dialoghi tra arte e letteratura è realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito della terza edizione di IDENTITY, nato nel 2023, come percorso triennale ideato per valorizzare i tratti identitari della fiera e realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, da sempre partner di Artissima nella creazione di progetti e contenuti con propositi di valorizzazione e innovazione.



Gli appuntamenti sono pensati per favorire la conoscenza e la comprensione dell’arte contemporanea, con l’obiettivo di valorizzare quel tratto identitario della fiera che la rende piattaforma culturale dinamica, capace di attivare riflessioni interdisciplinari, generare contenuti e incentivare la partecipazione e il dialogo.