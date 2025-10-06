 / Cultura e spettacoli

Sabato 11 ottobre

El Mate Trio live sul palco del FolkClub

Dopo l’apertura memorabile con la Piccola Orchestra Avion Travel, la XXXVII stagione del FolkClub prosegue sabato 11 ottobre con il concerto di El Mate Trio, un incontro unico e travolgente tra tre protagonisti assoluti della scena musicale argentina e internazionale: Franco Luciani (armonica cromatica), Natalio Mangalavite (pianoforte) e Carlos “El Tero” Buschini (basso).

Il progetto nasce come un sincero omaggio al mate, bevanda-simbolo e rito sociale del Sudamerica, amata dai gauchos come da Che Guevara e da Jorge Mario Bergoglio. Un simbolo di condivisione che diventa metafora perfetta della musica di questo trio: intreccio di vite, tradizioni e stili che si incontrano e si fondono in un linguaggio immediato, intenso e profondamente radicato.
Franco Luciani, considerato tra i migliori armonicisti al mondo, unisce la musica popolare argentina al tango, passando con naturalezza per jazz e classica; Natalio Mangalavite, pianista, arrangiatore e compositore, da quarant’anni in Europa, ha collaborato con artisti come Ornella Vanoni, Javier Girotto e Peppe Servillo; Carlos “El Tero” Buschini, bassista e compositore, è figura di spicco della scena europea, con una carriera che lo ha visto al fianco di Mercedes Sosa, Paolo Fresu, Gotan Project e molti altri. Insieme danno vita a un concerto di grande respiro, dove la raffinatezza dell’esecuzione si accompagna a una forza comunicativa travolgente.

Per info: https://www.folkclub.it/it/

