Incendio alla Teksid Aluminum di Carmagnola, nessun allarme ambientale

In seguito all'incendio che si è sviluppato nella notte nell’azienda Teksid Aluminum di Carmagnola nella giornata di ieri, lunedì 6 ottobre, sono proseguiti i rilievi eseguiti da Arpa Piemonte, finalizzati al monitoraggio della qualità dell'aria a seguito dell'incendio. Il personale tecnico di Arpa ha effettuato misurazioni speditive nei pressi dell'area dove si è sviluppato l'incendio e presso l'asilo "Craveri" di via Lanzo, che hanno in entrambi i casi evidenziato valori ascrivibili a fondo ambientale.

I dati del canister prelevato nei pressi dell'incendio all'interno del perimetro industriale evidenziano la presenza di Propene, in concentrazione rilevante ed altri idrocarburi alifatici ed aromatici tipici dei fenomeni di combustione. Tali inquinanti non sono stati riscontrati nel canister campionato nella zona esterna, in particolare presso il recettore sensibile prossimo alla zona industriale dove si è verificato l'incendio.

I dati della centralina delle emergenze ambientali, ancora posizionata all'interno dell'area dello stabilimento, mostra concentrazioni nella norma dei principali traccianti, come monossido di carbonio, biossido di azoto, composti organici volatili, anidride solforosa.